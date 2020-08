Domani un nuovo concetto dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana

Lucio & Mina Symphonic memories, domani il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Mercoledì 26 agosto, alle ore 21. 00, in Piazza Dei Martiri del 1799 ad Acquaviva delle Fonti, l’Orchestra sinfonica metropolitanasi esibirà in un concerto dal titoloLucio & Mina Symphonic memories. Con questa produzione il pubblico rivive, in chiave sinfonica, i più bei successi