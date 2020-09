Parole in ri-ciclo, escursioni e teatro per le famiglie

Continuano le attività di Parole in ri-circolo progetto della Compagnia Fatti d’Arte realizzato in partnership con le cooperative Ulixes, FeArt e Camera a Sud, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Questa mattina alle 11 in programma alla Cittadella del Bambino (Villa Sylos) di Bitonto lo spettacolo per ragazzi: LA SIRENETTA E I RIFIUTI IN MEZZO AL MAR a cura della Compagnia Fatti d'Arte tratto dal testo di Chiara Cannito.

Le attività per le famiglie proseguono venerdì 11 settembre a Molfetta, ore 17.30, con la visita guidata e il laboratorio naturalistico in programma alla Lama Martina curato dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae e prosegue alle 18:30 nell’Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa, sempre a Molfetta, con lo spettacolo per ragazzi LA SIRENETTA E I RIFIUTI IN MEZZO AL MAR.

Il progetto Parole in ri-circolo è pensato per sensibilizzare un pubblico di adulti e bambini in relazione a temi di tutela ambientale e promozione del territorio; l’obiettivo primario è di aumentare la sensibilità comune nei confronti di tematiche ambientaliste, suggerendo, attraverso l’arte dal vivo, letture e laboratori, buone pratiche ambientaliste in cittadini giovani e meno giovani.

Fatti d’Arte insieme ai partner si propone di sensibilizzare alla riqualificazione ambientale e sociale, attraverso la conoscenza delle buone pratiche di raccolta differenziata, bonifica rionale, valorizzazione paesaggistica con azioni nei Comuni di Bitonto, Terlizzi, Molfetta in cui si svilupperanno le attività.

Su temi ambientali si sviluppa Parole in ri-circolo, un progetto che ha l’intento di promuovere azioni concrete di salvaguardia dell’ambiente attraverso le Letture in cammino di luglio e altre attività che si svolgeranno nei prossimi mesi: spettacoli di teatro ragazzi, azioni di promozione alla lettura unite alla valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico-culturale destinate alle famiglie e l’allestimento della mostra H2Ora. Il Futuro dell’acqua realizzata con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione funzionale alla realizzazione delle attività nel rispetto delle attuali norme relative al distanziamento sociale.

Info e prenotazioni: 0803743487