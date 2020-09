Bitonto Opera Festival 2020, oggi ultimo apericena con 'Omaggio a Morricone'

Coldiretti: in Puglia in pegno non solo oro e gioielli ma anche 29 vini doc, 5 oli dop e 1 igp evo

Attualità

"Il pegno rotativo – precisa la Coldiretti - è infatti esteso dalla legge a tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine per supportare le attività aziendali necessari alla ripresa"