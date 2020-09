'La luna e Giorgia', viene presentato oggi il videoclip che ripercorre una storia vera

Sarà presentato oggi il video clip del brano “La luna e Giorgia” nato dalla penna del poeta Francesco Baldassarre e dalla musica del maestro Vito Vittorio Desantis dedicato alla triste vicenda di Giorgia Soriano, la ragazza di 18 anni di Bari che l’8 agosto dello scorso anno fu travolta da un’auto mentre in sella alla sua bicicletta stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito.

Il brano, interpretato dalla cantante bitontina Gabriella Attivissimo ed editato dalla Magilla Spettacoli sotto l’etichetta Sorridi Music, ha riscosso lusinghiero successo su tutti i digital store in particolare su Spotify riuscendo a raggiungere, in poco tempo, un considerevole numero di streaming. Attualmente il brano è in programmazione su oltre 200 radio dislocate su tutto il territorio nazionale e non solo: è stato trasmesso, infatti, anche in Germania, Francia e in Lussemburgo. Sulla scia del successo radiofonico è stato realizzato il Videoclip che sarà presentato in anteprima il prossimo lunedì alle ore 20.00 presso il Ristorante “L’Aragosta” – Lungomare Cristoforo Colombo, 235 Bari – S. Spirito, luogo simbolo nella vita della ragazza. La serata è stata organizzata dall’Associazione Marinai di S. Spirito in collaborazione con la famiglia di Giorgia, con l’Accademia Danza Arte e Spettacolo di Bitonto e con l’Associazione Musicale Culturale “Davide Delle Cese”.

Nell’ambito della presentazione interverranno oltre agli organizzatori, agli autori ed all’interprete del brano, Clelia Caiati, autrice delle coreografie del videoclip realizzato da Marco Agostinacchio, Karol Caiati, danzatrice protagonista e Massimo Galantucci, editore musicale. Moderatrice della serata sarà la conduttrice radiofonica Laura Palasciano.