Prende il via la XII edizione del festival metropolitano “Di Voce in Voce”

Prende il via il cartellone della XII edizione del Festival Metropolitano “Di Voce in Voce” che proporrà sei concerti di pregio all’interno del Teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rispettando le norme vigenti in forza del DPCM in corso. La kermesse è realizzata con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Bitonto e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, del Consolato Onorario D’Italia di Stettino (Polonia), della Fondazione Nikolaos, e della COAR (Cooperativa artisti).

Questa stagione avremo il collegamento in streaming con il Consolato Onorario d’Italia a Stettino, in Polonia: «la storia non smetterà mai di insegnarci il futuro attraverso l’arte e l’esercizio del pensiero critico», dichiara il direttore artistico Giuseppe De Trizio.

Venerdì 9 ottobre, con inizio alle 20.00, inaugurerà il festival il “Real Duo”, (Michele Libraro, chitarra Classica, Luciano Damiani, Mandolino) con un concerto raffinato che sviluppa un viaggio intorno alla musica classica e popolare dei Sud del Mondo, con lo spettacolo “Anima ad Anima”. A seguire ospiteremo, il consolidato e virtuoso concerto “Ho chiesto alla luna” di Rachele Andrioli e Claudio Prima che hanno già entusiasmato la platea del Traetta in una precedente edizione del festival.

Sabato 10 ottobre, invece, saranno di scena due concerti che osservano la canzone d’autore e popolare da due emisferi lontani ma comunicanti: il set “Revés”, della intensa voce di Sarita Schena, cantante italo-argentina, alle prese con un itinerario sonoro intriso di sudamerica per approdare alle “note di pietra” della tradizione murgiana, venate di dolci arabeschi dalla voce evocativa di Maria Moramarco & Uaragniaun. Domenica 11 ottobre , proporremo l’oratorio teatrale in musica a cura della compagnia romana Ilnaufragarmedolce, cono lo spettacolo “Ritratti di donne”, storie vivide e appassionate dell’universo femminile con Tiziana Scrocca e Chiara Casarico. Come di consueto la chiusura del festival sarà affidata ai padroni di casa Radicanto che presenteranno il nuovo spettacolo e il nuovo cd intitolati “Cori Miu”: un viaggio attraverso la millenaria tradizione musicale del meridione d’Italia, autentico bacino delle musiche del Mediterraneo, condotti dalla voce adamantina di Maria Giaquinto, sulle corde di Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe, sorretti dalle pulsazioni delle percussioni di Francesco De Palma.





Il festival

Da dodici anni il festival “Di Voce in Voce”, organizzato e diretto dall’associazione culturale Radicanto, punta a riscoprire i contatti e i confini che si snodano attraverso le regioni pan-mediterranee in un percorso affascinante e diacronico, unite da un vento che sa parlarci di tradizione e innovazione, di continuità e modernità, dalla musica antica alla tradizione meridionale, dal canto a distesa alla polifonia pugliese, dai ritmi cadenzati agli spigoli dei tempi balcanici.