Oggi il concerto di musica celtica a cura del duo Harfacord

Oggi 10 ottobre alle ore 18,30 si terrà il concerto di musica celtica a cura del duo Harfacord presso il caffè letterario "Opera caffè", sito in via Tauro 65 a Bitonto (vicinanze di San Leucio).

Il duo Harfacord è costituito dall'arpista Jakub Rizman e dalla violinista Arianna Di Savino. I brani musicali saranno intervallati da poesie e filastrocche irlandesi, italiane e slovacche, in particolare del poeta slovacco contemporaneo Pavol Janik. Il pomeriggio musicale fa parte di una rassegna ideata da Pasquale Rienzo del "cenacolo dei poeti" dedicata all'amicizia tra i popoli europei. L'iniziativa, coordinata dal compositore Michelangelo Cotugno, è organizzata in collaborazione con l'associazione culturale musicale "Davide Delle Cese" e con "Just British - Cambridge Authorised Centre IT991" .

Ingresso libero con mascherina e distanziamento secondo le norme attuali.

Info: Nicola Abbondanza 3935389310