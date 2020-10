Omaggio a Nino Rota nel prossimo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Stasera alle 20.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (Via Colonnello De Cristoforis, 7), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Michele Cellaro e con solista Mirela Vedeva al contrabbasso interamente dedicato al grande compositore Nino Rota e al suo profondo legame con la città di Bari.

In programma l’esecuzione del Divertimento concertante per contrabbasso e orchestra, brano composto durante gli anni in cui Rota diresse il Conservatorio di Bari e, poi, una fantasia tratta dalle più belle musiche di film di Fellini che hanno fatto la storia del cinema: La strada, La dolce vita, Amarcord e Otto e mezzo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.