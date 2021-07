Al via il campo estivo targato Volley Bitonto

Gli spazi dell’istituto comprensivo Cassano-De Renzio, nel plesso della scuola media in via Berlinguer, a partire dal oggi verranno animati dalla seconda edizione del campo estivo Volley Bitonto, promosso e realizzato dalla storica società pallavolistica bitontina in collaborazione con la polisportiva paralimpica Elos.

Dal lunedì al venerdì bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nessuno escluso, potranno trascorrere un'estate di sport e divertimento grazie all'approccio multidisciplinare di avviamento alla pallavolo, con tornei e attività ludiche.

Tanti sport, un solo obiettivo: tornare a condividere momenti di alto valore formativo e didattico. Ad accompagnare il campus mattutino sarà il progetto SummerVolley 2021, che dal 12 al 23 luglio prevede tornei amatoriali, quiz, sfide social e premi nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì, con l'obiettivo di riavvicinare il settore giovanile alle attività dell’asd Volley Bitonto, nella palestra della scuola media De Renzio in via Berlinguer.

Un'estate all'insegna dell'associazionismo e della pallavolo, per tutti, quella che attende i partecipanti, per continuare a far battere il cuore neroverde sempre più forte, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Per informazioni e iscrizioni: Giuseppe Lovero (380 2138121); Vito Sasanelli (392 9786762); Mariantonia Retto (345 0361088).