La Volley Ball Bitonto si prepara per la nuova stagione

Si scaldano i motori per la ripartenza della Volley Ball Bitonto. Dopo una stagione frenata a causa della situazione pandemica, la storica società pallavolistica neroverde intende dare nuova vitalità all’ambiente e ricreare quell’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta, puntando sulla collaborazione del novo tecnico Vito Avellis e riprendendo la propria corsa con suoi giovani talenti.

Nel pomeriggio del 24 agosto c’è stato il momento preliminare di avvio della nuova stagione sportiva 2021/2022, passaggio all’anno alle porte con la chiusura del campo estivo Volley Bitonto che, dallo scorso 1° luglio, ha accolto bambini e ragazzi con attività di avviamento alla pallavolo, ludiche e tornei propedeutici multidisciplinari. I giovani atleti hanno avuto l’opportunità di condividere momenti di scambio, gioco ed emozioni in un primo allenamento-evento con gli atleti “seniores”.

Grande fiducia e tanto entusiasmo per l’anno sportivo che sta per cominciare, anche grazie all’ingresso nella rosa dello staff tecnico del molfettese Vito Avellis, allenatore con esperienza più che decennale in serie C, B1 e A2. Classe 1964, Avellis è un nome che rappresenta una garanzia per le ambizioni educative, formative e agonistiche della società neroverde, con la presa in carico dei gruppi dell’under 16 maschile e della serie D maschile. Ma l’esperienza di un uomo capace e determinato come Avellis sarà condivisa con l’intero e solido staff della Volley Ball Bitonto, in uno scambio di saperi e tecniche arricchente e condiviso. Una rosa tecnica rinnovata e rigenerata, forte dell’esperienza di quasi mezzo secolo alle spalle, che ha accolto nuove figure, giovani allenatori laureandi in scienze delle attività motorie e sportive, motivati dal desiderio di continuare il proprio percorso con la maglia neroverde da professionisti.