La Just British Volley Bitonto in campo con “Sport di Tutti”

La storica società pallavolistica bitontina Just British Volley Bitonto abbraccia nuovamente il sociale, scendendo in campo con il progetto nazionale “Sport di Tutti”. Nella sua pluriennale esperienza sportiva radicata nel territorio, la Just British Volley Bitonto riconosce lo sport come uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico, favorendo lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione attraverso il confronto e l’interazione.

Così, “Sport di Tutti” si configura come nuovo modello di intervento sociale e sportivo da parte di “Sport e Salute” S.p.A. e sviluppato insieme a FSN (Federazioni Sportive Nazionale), EPS (Enti di Promozione Sportiva) e DSA (Discipline Sportive Associate). Il Progetto ha lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche e sociali, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

L’intervento progettuale, nella sua “Edizione Young", si rivolge specificatamente ai bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Si tratta di un percorso sociale, formativo, sportivo ed educativo che si sviluppa attraverso ad una attività sportiva pomeridiana gratuita offerta a bambini e ragazzi attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio. Per partecipare occorre rientrare nella fascia d'età tra i 5 e 18 anni e presentare la dichiarazione Isee riferita all'anno 2018 attestante il reddito familiare.

È possibile iscriversi o richiedere informazioni recandosi presso la sede dell’, sita in Via Garibaldi 24 a Bitonto, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 oppure contattando telefonicamente il numero 3929786762, entro il 14 gennaio 2019