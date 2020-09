La Volley Ball Bitonto approda al campionato regionale di Serie D maschile

Grandi novità per la stagione sportiva 2020/2021 in casa Volley Ball Bitonto: si inizia confermando ufficialmente la partecipazione al prossimo campionato regionale di Serie D Maschile, con un roster quasi completamente composto da giovani e talentuosi atleti bitontini. La squadra, così, dopo un periodo amaro e difficile, riparte in grande forma, con l’orgoglio di vestire a livello regionale la maglia neroverde.

Così, Giuseppe Lovero, neopresidente della storica società pallavolistica bitontina, sottolinea come questo traguardo sia in realtà un punto di partenza, consolidando le basi di un progetto giovanile in divenire e configurandosi come un trampolino verso un campionato a vincere. Una famiglia che si rinnova e si rigenera, con l’orgoglio del bagaglio esperienziale umano e sportivo ereditato dai sapienti insegnamenti dell’amato Vincenzo Schiraldi, alla guida della società per oltre quarant’anni.

«Sono contenta di sapere che i ragazzi siano stati ripescati in serie D, credo che lo meritino davvero per l'impegno e l'umiltà con cui hanno lavorato in questi anni», afferma Ilaria Gala, coach che ha accompagnato la squadra neopromossa nel percorso che li ha portati ad approdare al campionato regionale. «Alcuni di loro hanno iniziato con me, altri li ho incontrati in corsa, ma con ognuno di loro ho condiviso tanti momenti sportivi, siamo cresciuti insieme: io come tecnico, loro come uomini e atleti. Un grandissimo in bocca al lupo a loro che con la determinazione e l'entusiasmo che li contraddistingue da sempre, sono certa disputeranno un ottimo campionato».

Gala passa il testimone a Roberto Grimaldi, punto di riferimento nello staff tecnico della Volley Ball Bitonto: «Non posso che dirmi felice di continuare la mia avventura nella società neroverde, contento di tornare alle mie origini allenando la prima squadra maschile. Sono certo di poter avviare un cammino di crescita condiviso, assieme agli atleti già presenti nella rosa, proseguendo ciò che di buono si è fatto negli anni scorsi. Ci apprestiamo, così, a iniziare la nuova stagione fiduciosi e determinati anche nel ricordo del presidente Vincenzo Schiraldi».

L’obiettivo umano e sportivo di questa nuova stagione è sempre quello: crescere, come individui e come squadra, affrontando nuove sfide e lasciandosi animare dalla passione, come si evince dalle parole del capitano della squadra Michele Amendolara: «Dopo l'anno trascorso tra gioie e dolori ci ritroviamo, ancora una volta, a parlare di pallavolo, ma a un livello superiore. Siamo tutti quanti in attesa di questo nuovo anno e del suo inizio, pronti a tornare in campo tenaci, forti e coesi, sempre consapevoli del duro lavoro che ci attende. Lavoro che sarà gestito dal nostro nuovo mister, Roberto Grimaldi, che porta con sé un ottimo bagaglio di esperienze in questo sport, a cui ci affidiamo con fiducia e orgoglio. Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza di tutti i membri della Volley Ball Bitonto e al nostro nuovo Presidente Pino Lovero, grazie ai quali possiamo proseguire questo sogno per riportare la società al suo splendore, mantenendo saldi gli insegnamenti del caro Vincenzo Schiraldi: vivere lo sport, con felicità e leggerezza, fissandosi come goal la creazione e il rafforzamento di una vera e propria famiglia. Ed è proprio così che tutta la squadra scenderà in campo, mettendocela tutta per ambire alla tanto desiderata vittoria».

Non resta che scaldare i motori, per la Volley Ball Bitonto, in vista di un anno sportivo che si ripromette essere denso di novità, passione e grande crescita sportiva.