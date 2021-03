Aumento contagi in città, Abbaticchio dispone la chiusura dei negozi alle 19

Il sindaco Michele Abbaticchio, in diretta iera sera sulla sua pagina Facebook, è tornato a rivolgersi ai cittadini per comunicare una serie di misure urgenti che ha deciso di adottare dopo aver appreso dall'Asl Bari le informazioni circa l'aumento dei contagi in città.

In particolare, il primo cittadino ha affermato che dal 3 al 9 marzo sono stati riscontrati 182 casi positivi in più rispetto alle scorse settimane. Il dato più preoccupante, tuttavia, è che il 41% dei nuovi contagiati ha un'età inferiore ai 30 anni. Da qui la decisione del sindaco di prendere misure più severe per contenere la mobilità dei giovani nelle fasce serali, in virtù dell'alto potenziale di contagio che i giovani hanno all'interno delle proprie famiglie, dove si è riscontrato che più facilmente si diffonde il virus.

Pertanto, in concomitanza con l'ordinanza regionale che ha disposto la dad per tutti gli studenti di ogni ordine e grado fino al 6 aprile, Abbaticchio ha preso la decisione di anticipare la chiusura di tutte le attività commerciali alle 19, proprio per scoraggiare i giovani ad uscire di sera e a stazionare nei luoghi di ritrovo.

"Non posso disporre un lockdown – ha affermato il primo cittadino – ma nel mio piccolo posso cercare di contenere il contagio, fissando la chiusura dei negozi alle 19, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e stazioni di carburante".

L'ordinanza sindacale, che sarà in vigore da domani per una settimana in via sperimentale, va ad incrementare l'ordinanza del sindaco della città metropolitana Antonio Decaro, valida per tutti i comuni dell'area metropolitana, che prevede il divieto di stazionamento presso tutti i punti di ritrovo, limitando l'asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio fino alle 22.

"Il controllo dei giovani non può essere solo demandato alle forze dell'ordine, diamo tutti una regolata ai nostri figli", è stato l'appello del sindaco alle famiglie.

In più Abbaticchio ha deciso di disporre la chiusura quasi totale della villa comunale, che sarà aperta solo dalle 6 alle 9.

Per Palombaio, dove gli ultimi dati Asl riportano 31 nuovi casi nella settimana dal 3 al 9 marzo, ci saranno misure ancora più restrittive: vietato consumare cibo e bevande nei bar e nei locali di ristorazione, mentre sarà consentito solo l'asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio fino alle 22.

A fine diretta, Abbaticchio ha raccomandato ai bitontini di seguire le indicazioni della Prefettura dopo l'ultimo avvistamento della pantera tra Bitonto e Giovinazzo, assumendo comportamenti oculati e prudenti per la sicurezza di tutti.