Intitolato a Concetta Panzarino l'auditorium parrocchiale di Palombaio

Il Covid l’ha portata via un mese fa, l’8 aprile scorso, ed ora l’auditorium della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio sarà intitolato a lei: Concetta Panzarino.

Ne danno notizia la stessa parrocchia e l’oratorio San Gaspare Bertoni Anspi: “Nell'assemblea Anpsi della scorsa settimana, la prima in 35 anni di vita dell'associazione tenutasi per via telematica – fanno sapere – abbiamo condiviso la scelta promossa dalla parrocchia di intitolare il salone auditorium a Concetta Panzarino, affinché il suo ricordo rimanga indelebile nel cuore dei palmaristi. L'idea ha trovato grande entusiasmo all'interno dell'associazione”.

L'assemblea ha inoltre approvato all'unanimità il bilancio Anspi relativo all'anno 2020. L'auditorium sarà arricchito da un nuovo sistema audio e saranno progettate attività d’interesse sociale per la prossima estate, nella speranza di poterla vivere senza l'incubo della pandemia. “Ancora una volta – scrivono – abbiamo bisogno di ripartire, più forti di prima. E questo è il primo passo per non incappare nell'immobilismo ma avviarci verso un percorso di ritorno alla normalità”.