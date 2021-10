Lavori in corso, lezioni sospese al plesso di via Aspromonte a Palombaio

Un’ordinanza sindacale dispone la sospensione delle attività didattiche dal 25 ottobre al 5 novembre al presso di via Aspromonte a Palombaio, che fa parte dell'istituto comprensivo Don Tonino Bello.

La chiusura della scuola si rende necessaria per consentire i lavori di rifacimento delle dorsali e della rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento cominciati ad inizio ottobre, in modo da permettere al personale scolastico e agli alunni di usufruire del nuovo impianto entro l’arrivo della stagione invernale.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato in via d’urgenza dalla Giunta comunale lo scorso mese di agosto, per un importo totale di circa 99mila euro, recuperati grazie a fondi comunali con economie di spesa rivenienti da altre voci di bilancio. Sarà quindi definitivamente risolto l’annoso problema del riscaldamento inefficiente, che si presentava ogni inverno.