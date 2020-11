Questione rifiuti, controreplica della Lega alla SANB

«La replica della SANB spa al nostro comunicato del 23 novembre appare surreale, posizionandosi a metà strada tra un intervento ad adiuvandum per l’eccessiva esosità della Tari ed un nostra culpa, riferito unicamente all’ASV spa e all’amministrazione comunale per la non altrettanto eccezionalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti». Così esordisce la Lega Bitonto nella sua controreplica alla SANB, la Società Servizi Ambientali Nord Barese dell’Aro BA 1 che da agosto scorso gestisce i servizi d’igiene urbana a Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi

«In realtà – osserva la Lega – la titolarità della replica spettava alla “politica”, cioè all’Amministrazione comunale che, bene o male (sic!), governa questa città».

E continua: «Ci sembra altresì strana poiché, con o senza titolo, la SANB spa ritiene il nostro comunicato stampa un battage pubblicitario. In verità, al contrario, è la denuncia di una situazione della quale i cittadini si lamentano e che abbiamo acquisito, e fatta nostra, “andando in giro” pur restando a casa, e cioè leggendo i social. Pronto? SANB? Se ci siete battete un colpo! È persino nato un gruppo Facebook, Vogliamo Bitonto PULITA, che non si limita a denunciare ma opera».

«Pertanto – scrive la Lega Bitonto – non rispondiamo alla SANB ma ai silenti amministratori di questa città, che non ascoltano le lamentele dei cittadini ma preferiscono restare rintanati nelle loro stanze (in periodo di Covid chi le frequenta?). Che la pubblica igiene, nonostante gli sforzi della nuova gestione (a targa SANB) sia poco pulita, non lo diciamo noi. Basta leggere i commenti pubblicati dai cittadini».

E poi entra nel merito delle domande poste nel primo comunicato: «Non abbiamo avuto risposte su tutti i punti, primo tra tutti: perché a Bitonto la Tari è così elevata? Ancora: perché nessuna azione di sanificazione delle strade, in questa seconda ondata di Covid-19, a differenza della prima ondata? Perché non c’era la SANB? E circa la commissione consiliare per la gestione dell’emergenza Covid-19? ».

«Appare chiaro che a queste domande non poteva e non può rispondere la SANB, che opera attivamente da agosto. È evidente che lo scopo del suo comunicato di replica è quello di evidenziare quanto sono più bravi dell’ASV in liquidazione. Sul punto, anche se ne dubitiamo, sarà la stessa ASV spa, o per lei l’amministrazione comunale (trattandosi di un’azienda partecipata) a replicare!», prosegue la Lega.

E l’affondo continua: «Leggiamo, nel comunicato della SANB, che la raccolta differenziata ha avuto un incremento del 7% nei primi tre mesi di nuova gestione del servizio rifiuti, e al contempo che “si è costretti quotidianamente ad una vera e propria battaglia senza quartiere e senza sosta contro persistenti e deplorevoli pratiche di abbandono ripetuto dei rifiuti ingombranti e non, oltre che di impudente noncuranza per qualsiasi differenziazione”. Un vero e proprio “successo”, se a novembre 2019 (un anno fa) “la quasi totalità dei carichi provenienti dalla raccolta stradale presenta(va) frazioni estranee in misura superiore al 70%”. Un miracolo? O forse il miglioramento del 7% (come afferma la SANB) è stato reso possibile, senza che nessuno si lamenti della qualità del differenziato, per via di nuova manodopera? Nuove assunzioni? E a tal proposito, iniziamo a porci delle domande, la prima: è stato redatto dalla nuova SANB un piano occupazionale? E quando? E l’ASV perché non era così efficiente? Non è forse perché più volte l’ASV aveva evidenziato di avere necessità di nuovo personale per garantire un buon servizio? ».

La Lega Bitonto pone poi una serie di interrogativi: «Non avendo come interlocutore la SANB ma l’amministrazione Abbaticchio, e parlando di ASV, altri interrogativi ci sovvengono: perché l’Azienda Servizi Vari, in situazione debitoria (per svariati milioni di euro) è stata messa in liquidazione prima che si appianassero i debiti? Chi pagherà i debiti dell’ASV (mutuo, fornitori…)? E dove saranno recuperate le risorse per liquidare il socio privato? Che cosa si sta facendo delle proprietà dell’ASV? Per quale ragione non si è deciso di depositare i registri contabili della ASV spa in tribunale per chiedere un concordato preventivo? Chi deteneva le deleghe a riscuotere i ricavi Conai, l’ASV spa o l’amministrazione comunale? Le quote di tfr che spettano ai lavoratori dell’ASV, già accantonate, sono esigibili? Di certo sta il fatto che oggi, introiti importanti dell’ASV sono i noleggi dei suoi mezzi alla SANB. Ma possiamo accedere ai contratti di noleggio? E se questi noleggi costituiscono le uniche entrate per l’ASV, chi pagherà i debiti dell’azienda in liquidazione?».

«Leggiamo con piacere che “presto” partirà la raccolta differenziata per l’intera città. Ma quanto costerà l’attivazione del servizio? E quali i benefici per i cittadini? A questi interrogativi ci aspettiamo risposte concrete. Rimane il fatto che, in comparazione alle somme versate, in confronto alla tariffazione Tari imposta dalla maggioranza Abbaticchio, il servizio d’igiene urbana lascia molto a desiderare. E a dirlo è la gente, non la Lega!».

E conclude: «Perdonateci l’ultimo, ma non per questo meno importante interrogativo: chi predisporrà il Piano finanziario Tari 2020, la SANB SPA, o sarà ritenuto ultroneo il previsionale ASV spa 2018/2019/2020?».