Quattro lampadine… non certo “votive”!

"Michele Abbaticchio, il sindaco di Bitonto, o è l’unico vivo in una comunità costituita da soli fantasmi oppure è l’unico fantasma che popola una città di vivi. Delle due l’una. E riteniamo senza ombra di dubbio che ormai, il nostro “Mike & Bike” sia fuori strada, forse cascato dal suo velocipede e, “battendo la testa”, abbia riportato la “manfrinite”: le spara grosse. La realtà non appartiene, in verità, né alle biciclette né ai fantasmi. La realtà è differente e attiene alla vicenda politica di Michele Abbaticchio. Una vicenda all’epilogo, e un macabro epilogo, poiché homo faber fortunae suae”.

Si apre con questo durissimo attacco al sindaco Abbaticchio la nota congiunta a firma di Lega Salvini premier Bitonto, Forza Italia e Onda Civica, che torna sul tema delle mancate luminarie di Natale a Bitonto e nelle frazioni.

"Michele Abbaticchio – prosegue la nota – è l’unico fantasma vivente in questa città di vivi. E al contempo è, politicamente, un morto che cammina da solo. Perché ha perso completamente la connessione con il tessuto vivo, vegeto e materiale dei segmenti più svariati che costituiscono la città che lavora, che produce, che progetta, che disegna il futuro e che ambisce sempre più ad uno sviluppo che veda Bitonto proiettata ad un domani tutto e sempre più globale. La città che lavora!

Quattro luci!

Quattro.

Quattro luci per ogni strada.

Soprattutto se in quelle strade sono ancora vive le speranze dei commercianti che agonizzano a causa della crisi dettata dal Covid e dai dpcm.

Quattro luci, insomma, che avrebbero evitato le tenebre che all’attuale sindaco non dispiacciono, e che consentono di operare con miglior sinistra o destra maniera. E gli consentono anche di piagnucolare! Perché lamentandosi, riesce ad apparire come un audace palladino dei poveri.

Ma quando mai? Chi è causa del suo mal pianga se stesso!

Sulla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo ancora una volta il giullare atteggiamento di chi, a capo della città, ritiene di aver debellato la criminalità dal territorio. Ma quando mai?

Caro sindaco Abbaticchio, lei mente sapendo di mentire. Sono noti a tutti i centri di spaccio che godono di quella salute che, politicamente, lei non ha più!

Michele Abbaticchio ha perso completamente la connessione con la realtà quotidiana dei suoi cittadini.

Nessuno ha chiesto eventi mondani o di gran risonanza, a lei molto “cari” (ovvero costosi e accessibili solo a pochi, previo pagamento di un biglietto), vedi gli eventi ultimi di agosto, nel parco di lama Balice.

Nessuno ha chiesto eventi spettacolari e stupefacenti (di stupefacente a Bitonto c’è ben altro! Altro che criminalità debellata dal territorio).

Abbiamo chiesto solo quattro luci che avrebbero gradito anche i commercianti e i piccoli artigiani locali. Gli stessi che si stavano prodigando e organizzando per fare qualcosa di concreto, pur nelle loro ristrettezze economiche.

Sindaco, non ci venga a dire che non ci sono soldi! Sarebbe grave e allarmante poiché ammetterebbe una incapacità manifesta nel gestire le casse pubbliche e lederebbe l’immagine della città.

Sindaco, anche (ma non solo) per questo, lei è il peggior sindaco della storia cittadina e non vediamo l’ora, noi – non da politici ma da cittadini che si alzano la mattina e vanno a lavorare per portare avanti l’economia di questa nostra città – che se ne vada da Palazzo Gentile. Si dimetta".

E le liste di centrodestra, a conclusione della nota congiunta, ne hanno anche per il vicesindaco Rocco Mangini: "Circa quanto affermato, in un post facebook, dal vicesindaco (similes cum similibus), stendiamo un velo pietoso! Non replichiamo, per quanto buie siano le sue dichiarazioni, oltre che prive di buon senso. Tra meno di due anni sarà nel dimenticatoio!".